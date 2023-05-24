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Гладков: В Белгородской области созданы семь батальонов территориальной обороны
На приграничных территориях Белгородской области созданы семь батальонов территориальной обороны, но они пока не вооружены. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, организованного в социальной сети «ВКонтакте».
Один из местных жителей спросил у руководителя области, созданы ли в регионе «отряды территориальной обороны, народные дружины из местных».
«<…> у нас они есть, почти 3 тыс. человек, семь батальонов вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы: одеты в форму, предоставлено снаряжение», — заверил Гладков.
Однако, по словам губернатора, «не решен пока вопрос с оружием». «<…> ищем сейчас законное основание [для вооружения бойцов] <…>, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу. За счет тех, кто натренирован, кто имеет возможность [сражаться] профессионально, а не любительски. <…> Занимаемся», — уточнил он.
Формирование батальонов территориальной обороны Вячеслав Гладков анонсировал еще в начале декабря 2022 года. В их состав должны были войти местные жители, которые имеют боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».
Upd. (20.26): На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая проникла ДРГ ВСУ. О случившемся доложили Президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор ввел в регионе режим контртеррористической операции. Утром 23 мая он сообщил о зачистке территории округа. Днем Министерство обороны объявило о разгроме диверсантов. Вечером режим КТО был отменен.
По информации главы Белгородской области, в результате рейда диверсантов погиб один мирный житель, проживавший в селе Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Пострадали 13 человек.
Позднее Гладков заявил о вопросах к Минобороны из-за рейда диверсантов. Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на эти упреки, а глава военного ведомства Сергей Шойгу пообещал «предельно жестко» отвечать на атаки.
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