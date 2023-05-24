Кремль отреагировал на упреки Гладкова к Минобороны РФ

В ходе военной спецоперации постоянно появляются «рабочие вопросы» к Минобороны, на которые Москва регулярно получает ответ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который заявил о «дырявых» границах и вопросах к военному ведомству.

«В рамках СВО ведется очень сложная, напряженная работа. В рамках этой работы постоянно возникают рабочие вопросы, которые задаются и на которые получаются ответы. Это нормальная ситуация», — цитирует Пескова Газета.ru.

Комментируя слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что якобы Белгородская, Брянская, Курская и Воронежская области «не находятся в безопасности», он подчеркнул, что Кремль относится к ним «негативно».