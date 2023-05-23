Гладков рассказал о продолжающейся в Грайворонском округе зачистке

Российские военные и сотрудники силовых структур продолжают зачистку территории Грайворонского городского округа Белгородской области, куда накануне зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами», — проинформировал губернатор, особо отметив, что возвращаться в свои дома эвакуировавшимся накануне жителям округа «пока не стоит». Пока они находятся в пунктах временного размещения Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.

По словам Гладкова, вчера во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения, которая «ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой». «Причины сейчас устанавливаются», — добавил он.

При этом погибших непосредственно в результате боевых действий среди представителей мирного населения нет, заверил глава области. Однако в населенных пунктах, в которые заходила ДРГ, могут находиться двое раненых мирных жителей.

«Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение», — уточнил Гладков.

На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая проникла ДРГ ВСУ. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что о случившемся доложили Президенту РФ Владимиру Путину. Позднее Вячеслав Гладков ввел в регионе правовой режим контртеррористической операции, По данным губернатора, к вечеру понедельника в результате атаки получили ранения восемь человек.