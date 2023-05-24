Шойгу заявил о готовности «предельно жестко» ответить на атаки украинских диверсантов

Глава Минобороны Сергей Шойгу прокомментировал проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Выступая на коллегии ведомства, он пообещал, что Россия будет «предельно жестко» на их атаки.

Шойгу подтвердил, что 22 мая в регион вторглось подразделение украинского националистического формирования. По его данным, ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы украинские формирования были заблокированы и разгромлены.

«Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации», – сказал глава Минобороны.

Всего, по его словам, убиты более 70 украинских террористов, уничтожена автомобильная и бронетанковая техника.

«На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко», – пообещал Шойгу.

Напомним, 22 мая губернатор региона Вячеслв Гладков заявил, что диверсанты зашли на территорию Грайворонского городского округа в регионе, подчеркнув, что сразу начали принимать меры по их ликвидации.