Гладков ввел в Белгородской области правовой режим контртеррористической операции

С сегодняшнего дня в Белгородской области введен правовой режим контртеррористической операции, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Этот режим предусматривает введение специальных мер и временных ограничений, напомнил он.

«<…> [Режим] устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», - написал он в своем телеграмм-канале.

Свой пост он сопроводил ссылкой сайт Правительства региона, на котором опубликован полный список вводимых ограничений.

Напомним, ранее он сообщил, что на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информацию об этом доложили Президенту Владимиру Путину. По его словам, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной групп.