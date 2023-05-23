Белгородский губернатор заявил о вопросах к Минобороны из-за рейда диверсантов

Из-за проникновения на территорию Белгородской области украинской диверсионно-разведывательной группы и обстрелов приграничных территорий у властей региона есть вопросы к Министерству обороны России. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира, организованного в социальной сети «ВКонтакте».

Один из местных жителей поинтересовался у руководителя области, почему выстроенная у границы с Украиной система обороны оказалась неспособна предотвратить заход диверсантов.

«Власти рассказали, что всё под контролем, что построена засечная черта, пирамидки (противотанковые надолбы, так называемые „зубы дракона“ — прим. Т-и) и так далее, при этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села, это как? Почему дырявая граница?» — возмутился слушатель. И задал чиновнику риторический вопрос: «Разве нельзя попросить Минобороны усилить безопасность региона, если у нас всё плохо?»

«Я думаю, что следственные органы разберутся. Я с вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Нужно сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены», — заметил в ответ Гладков.

Губернатор также выразил в связи с ситуацией уверенность, что «обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны нести все силовые структуры».

Upd. (23.59): Накануне, 22 мая, на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области проникла ДРГ ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что о случившемся доложили Президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор Вячеслав Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции.

Утром 23 мая Гладков сообщил о зачистке территории округа. Днем Министерство обороны объявило о разгроме диверсантов. Российское военное ведомство утверждает, что они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов. Позднее было выложено видео с уничтоженной и брошенной техникой (на нем фигурируют три броневика HMMWV американского производства, один броневик другого типа и один пикап). Вечером режим КТО в регионе был отменен.

По информации губернатора Белгородской области, в результате рейда диверсантов погиб один мирный житель, проживавший в селе Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Пострадали 13 человек.