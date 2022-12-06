В Белгородской области формируют отряды теробороны из числа не подлежащих мобилизации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Белгородской области началось формирование батальонов территориальной обороны. В них войдут те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван в Вооруженные силы РФ.

«Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В отряды войдут жители региона, которые имеют боевой опыт и «большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи», пояснил Гладков.

«Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области», – сообщил губернатор региона, сопроводив запись фотографиями процесса подготовки бойцов.

Напомним, в Белгородской области указом президента РФ Владимира Путина введен режим среднего уровня реагирования. Такой же режим действует в Крыму, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

Помимо этого, в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области, сохраняется «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы из-за обстрелов со стороны Украины.