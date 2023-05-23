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В Белгородской области был отменен режим КТО
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В Белгородской области был отменен режим контртеррористической операции, передает РИА Новости слова губернатора Вячеслава Гладкова.
В сообщении он написал, что было принято решение об отмене правового режима КТО на территории области.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территорию Украины были отброшены остатки прорвавшихся в Белгородскую область националистов.
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