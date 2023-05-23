В Белгородской области был отменен режим КТО

В Белгородской области был отменен режим контртеррористической операции, передает РИА Новости слова губернатора Вячеслава Гладкова.

В сообщении он написал, что было принято решение об отмене правового режима КТО на территории области.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на территорию Украины были отброшены остатки прорвавшихся в Белгородскую область националистов.