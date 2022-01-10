МИД Казахстана озвучит мировому сообществу причины беспорядков в республике

Казахстан озвучит мировому сообществу причины массовых беспорядков, охвативших республику в начале января. Об этом сообщил ТАСС.

В МИД республики заявили о том, что после протеста мирных жителей в Мангистауской области против высоких цен на сжиженный газ ситуацией воспользовались «террористические, экстремистские и криминальные группы» для разжигания ненависти.

«Особо важно, что мирные участники протестов не подвергаются никаким преследованиям. Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу», — передает Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.

В Министерстве иностранных дел Казахстана отметили, что среди нападавших есть люди, принимавшие участия в боях в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок.

Правоохранительные органы и вооруженные силы республики противостоят именно террористам, а не «мирным протестующим», подчеркнуло ведомство, добавив, что Казахстан был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ в сложившейся ситуации.

Подчеркивается, что миротворческие силы ОДКБ покинут страну после стабилизации ситуации при первом же обращении казахстанской стороны.

В первые дни января жители республики вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и были приняты ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны начал действовать режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы организации, в том числе из России и Киргизии.