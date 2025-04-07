Галимова: Aurus Senat – самый популярный экспонат на инвествыставке в Абу-Даби

Фото: t.me/galimovatatarstan

Произведенный в Татарстане лимузин Aurus Senat стал самым популярным на выставке, организованной в рамках Международного инвестиционного форума ОАЭ (AIM Congress 2025). Об этом в Telegram-канале заявила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Самый популярный экспонат на инвестиционной выставке в Абу-Даби – AURUS. На стенде Татарстана представлена модель SENAT в белом цвете», – написала она.

На выложенном Галимовой видео запечатлен процесс снятия с автомобиля черного чехла и показана сама машина с близкого расстояния. Прежде она опубликовала короткое видео, на котором Aurus еще был закрыт от взглядов публики.

AIM Congress 2025 будет проходить в Абу-Даби с 7 по 9 апреля этого года. Этот форум – крупнейшая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке. Тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Определение будущего глобальных инвестиций: новая волна глобализации инвестиционного ландшафта на пути к новому сбалансированному устройству мира».

Татарстан принимает участие в форуме с момента его основания в 2015 году. Накануне Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Абу-Даби с государственным министром по внешней торговле ОАЭ доктором Тани бен Ахмедом аль-Зейуди.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. В августе 2023-го генеральный директор компании «Аурус» Андрей Панков заявил, что завод в Татарстане намерен расширить производство. В 2024-м на рестайлинговом Aurus Senat направился на церемонию инаугурации Президент РФ Владимир Путин. Недавно совладельцем компании, производящей Aurus, стал КАМАЗ.

Видео: t.me/galimovatatarstan.