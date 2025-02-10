КАМАЗ стал совладельцем производителя лимузинов Aurus

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

ПАО «КАМАЗ» стало совладельцем ООО «Аурус», производителя одноименных лимузинов, с долей 0,5%. Это следует из данных ЕГРЮЛ (на изменение состава собственников обратило внимание РИА Новости).

На данный момент полностью состав собственников компании «Аурус» не раскрывается. Согласно последним открытым данным, в 2024 году основными владельцами производителя лимузинов были ФГУП «НАМИ» с долей 63,5% и фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов с долей в 36%.

В апреле 2024 года компания «Соллерс» вышла из состава собственников ООО «Аурус», продав свою долю в 0,5% ООО «Хит Моторз Рус». Тогда в пресс-службе «Соллерса» заявили, что компания остается индустриальным партнером проекта.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и Денис Мантуров, на тот момент – министр промышленности и торговли РФ.

В августе 2023 года генеральный директор компании «Аурус» Андрей Панков заявил, что завод в Татарстане намерен расширить производство. В 2024 году на рестайлинговом Aurus Senat направился на церемонию инаугурации Президент России Владимир Путин.