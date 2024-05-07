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Путин отправился на церемонию инаугурации на рестайлинговом лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин направился на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus.
Как ранее рассказал гендиректор ФГУП «НАМИ», крупнейший акционер Aurus, Федор Назаров, изменился внешний облик автомобиля — передняя часть, маска, бампер и другие элементы. Глава Минпромторга России Денис Мантуров уточнил, что автомобиль Aurus ждет серьезное обновление в 2026 и 2030 годах.
В настощее время глава государства прибыл в зал, где будет проходить церемония. Увидеть трансляцию можно на сайте «Татар-информа».
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