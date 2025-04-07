«Почетное место»: Галимова показала Aurus, представленный на AIM Congress в ОАЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в Telegram-канале выложила видео, на котором запечатлен произведенный в Татарстане лимузин Aurus, представленный на Международном инвестиционном форуме ОАЭ (AIM Congress 2025).

Лимузин пока закрыт черным чехлом. «Почетное место на стенде Татарстана на Международном инвестиционном форуме Объединенных Арабских Эмиратов занимает AURUS», – написала Галимова.

AIM Congress 2025 будет проходить в Абу-Даби с 7 по 9 апреля этого года. Этот форум – крупнейшая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке. Тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Определение будущего глобальных инвестиций: новая волна глобализации инвестиционного ландшафта на пути к новому сбалансированному устройству мира».

Татарстан принимает участие в форуме с момента его основания в 2015 году. Накануне Раис РТ Рустам Минниханов встретился в Абу-Даби с государственным министром по внешней торговле ОАЭ доктором Тани бен Ахмедом аль-Зейуди.

Aurus – первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. В августе 2023-го генеральный директор компании «Аурус» Андрей Панков заявил, что завод в Татарстане намерен расширить производство. В 2024-м на рестайлинговом Aurus Senat направился на церемонию инаугурации Президент РФ Владимир Путин. Недавно совладельцем компании, производящей Aurus, стал КАМАЗ.

Видео: t.me/galimovatatarstan.