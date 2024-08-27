Aurus оформил патент на рестайлинговый седан Senat

Фото: www1.fips.ru

В базе данных Федерального института промышленной собственности опубликован патент на рестайлинговую версию Aurus Senat. На это обратило внимание издание IXBT.com.

Обновленный автомобиль получил новый дизайн передней и задней частей кузова, иную решетку радиатора и облегченный капот из алюминиевого сплава, а также новые адаптивные матричные фары и задние светодиодные фонари.

В салоне машины появились цифровое зеркало заднего вида, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя. Среди новых опций присутствует и функция ночного видения. Рестайлинговое авто также получило новую акустическую систему и мультимедийную систему NAMI MM-System.

Фото: www1.fips.ru

Эффективность работы тормозной системы, подвески, системы подачи топлива и автоматической трансмиссии повышена. Сама силовая установка осталась прежней — гибридная система на базе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 имеет мощность 598 лошадиных сил.

Ранее генеральный директор ФГУП «НАМИ», крупнейшего акционера Aurus, Федор Назаров назвал новый облик автомобиля «современным, модным и дерзким». Он отметил изменение всей передней части машины («изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья») и замену фар на более узкие.

Именно на рестайлинговом Aurus Senat направился 7 мая на церемонию инаугурации Президент России Владимир Путин. При этом Денис Мантуров, на тот момент — министр промышленности и торговли РФ, анонсировал дальнейшее серьезное обновление автомобиля в 2026 и 2030 годах. Серийное производство рестайлинговой машины начнется на заводе в Елабуге в конце 2025 года.

Aurus — первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и Денис Мантуров. В августе прошлого, 2023 года генеральный директор компании Aurus Андрей Панков заявил, что завод в Татарстане намерен расширить производство.