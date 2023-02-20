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Сервисный центр автомобилей Aurus в ОАЭ может открыться уже в этом году
До конца 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах могут открыть сервисный центр для российских люксовых автомобилей Aurus. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после визита на международную выставку оборонной промышленности IDEX-2023 в Абу-Даби.
«Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA — это Персидский залив, — цитирует его РИА Новости. — И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра — центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь пока по ближневосточным регионам».
«До конца года они могут создать сервисный центр и определиться с дистрибьютором», — добавил он.
Напомним, что в церемонии открытия выставки в Абу-Даби также принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он оценил павильон эмиратской компании Tawazun, которая представила проект по локализации оборонных производств, и обсудил с партнерами из Турции сотрудничество в авиаразработках.
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