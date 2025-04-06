Минниханов: «РТ – один из ключевых регионов взаимодействия России с исламским миром»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с Государственным министром по внешней торговле ОАЭ доктором Тани бен Ахмедом Аль Зейуди. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Визит приурочен к участию Татарстана в Международном инвестиционном форуме AIM Congress в Абу-Даби.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В начале встречи Минниханов поздравил собеседника с окончанием священного месяца Рамадан и поблагодарил за внимание к развитию сотрудничества между ОАЭ и Татарстаном. Он также отметил важность взаимодействия в рамках стратегических отношений между странами.

Доктор Аль Зейуди, который уже неоднократно бывал в Казани в рамках KazanForum, принял приглашение Раиса вновь посетить мероприятие в этом году. Более того, он пообещал сформировать масштабную бизнес-делегацию для участия в форуме.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан – один из ключевых регионов взаимодействия России с исламским миром. Республика может стать надежной площадкой для привлечения инвестиций из ОАЭ и других арабских государств», – подчеркнул Минниханов.

В рамках AIM Congress у Раиса Татарстана также запланирован ряд встреч с представителями бизнеса и государственной власти.

AIM Congress – крупнейшая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке. Татарстан принимает участие в форуме с момента его основания в 2015 году.