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Экономика 3 августа 2023 19:01

Завод Aurus в Татарстане готов обеспечить потребности государства в отечественных авто

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Завод Aurus в Татарстане готов обеспечить потребности государства в отечественных авто
Фото: © «Татар-информ»

Завод Aurus в Татарстане располагает всеми ресурсами, чтобы закрыть растущие потребности государства в отечественных представительских автомобилях и масштабировать производство. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Панков.

«Aurus является технологическим флагманом российской автомобильной промышленности и единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс», — подчеркнул он.

Сегодня Президент России Владимир Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили. После выступления главы государства некоторые депутаты и компании уже выразили готовность сменить иномарки на российские авто.

Сам Путин, напомним, с 2018 года на постоянной основе использует Aurus-41231 «Сенат», причем ездит не только на пассажирском сиденье, но и за рулем.

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