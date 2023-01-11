Дуда: Польша передаст Украине роту танков Leopard

Польша предоставит Украине роту основных боевых танков Leopard 2. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, сообщает издание Wprost.

«В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная кампания, и мы решили поставить первый пакет [помощи] в виде танков», — пояснил Президент Польши.

Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа сегодня посетили Львов, где встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским и подписали декларацию в рамках Люблинского треугольника (регионального альянса для организации сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой).

Президент Польши выразил надежду, что танки Leopard и иная бронетехника из других стран вскоре поступят на Украину и помогут усилить ее оборону. Зеленский в свою очередь заметил, что ожидает «совместного решения» государств по передаче танков, так как ни одна страна в одиночку не способна предоставить необходимое количество боевых машин.

Ранее сообщалось, что Польша пока не планирует поставлять Украине танки Leopard 2, так как хочет дождаться формирования «широкой коалиции». Не было готово идти на такой шаг и немецкое руководство, хотя и допускало такую возможность.

До этого Соединенные Штаты решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на 3 млрд долларов, включающий 50 боевых машин пехоты Bradley. Франция в свою очередь поставит неназванное число колесных танков AMX-10, а Германия — 40 БМП Marder. Великобритания намерена предоставить некоторое количество своих танков Challenger 2.