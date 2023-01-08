Власти Германии отказались поставлять Украине танки Leopard

ФРГ не будет поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Leopard, заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Берлину важно «не совершать односторонних шагов», передает его слова объединение RND.

Политик подчеркнул, что на сегодня ни одна страна не поставляет Киеву такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Он также напомнил, что власти России неоднократно упрекали западные страны в том, что фактически они выступают воюющей стороной на Украине.

«Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну», — добавил Клингбайль.

Однако при этом он вновь подчеркнул, что поддержка Украины продолжится, добавив, что поставки боевых машин пехоты — это лишь сигнал согласованных действий и поддержки Украины западными странами.

Ранее сообщалось, что лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден по итогам телефонных переговоров договорились о поставках Киеву боевых пехотных машин Bradley. Германия собиралась поставить Украине БМП Marder. А французского президента Эммануэль Макрона накануне обвинили в том, что он, поставив Киеву пехотные машины AMX-10 RC, нарушил негласное военное табу.