Байден подтвердил возможность передачи Украине БМП Bradley
Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты M2 Bradley. Об этом заявил Президент США Джо Байден во время беседы с журналистами в штате Кентукки, передает агентство Reuters.
У американского лидера спросили, изучает ли администрация США вариант с передачей украинской стороне боевых машин Bradley. «Да», — подтвердил Байден.
Еще в конце декабря агентство Bloomberg рассказало о наличии соответствующих планов. По мнению экспертов, поставки БМП Bradley обеспечат значительное увеличение боеспособности украинских сил.
До этого сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби проинформировал, что Штаты намерены в ближайшее время предоставить Киеву новый пакет военной помощи, сообщает ТАСС.
При этом дополнительные пакеты военной помощи могут предусматривать в том числе поставку реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнил Кирби.
После удара по пункту дислокации российских войск в Макеевке в новогоднюю ночь военный аналитик Майкл Кофман сказал газете The New York Times, что украинские силы изменили тактику применения полученных от США РСЗО HIMARS.