Байден подтвердил возможность передачи Украине БМП Bradley

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты M2 Bradley. Об этом заявил Президент США Джо Байден во время беседы с журналистами в штате Кентукки, передает агентство Reuters.

У американского лидера спросили, изучает ли администрация США вариант с передачей украинской стороне боевых машин Bradley. «Да», — подтвердил Байден.

Еще в конце декабря агентство Bloomberg рассказало о наличии соответствующих планов. По мнению экспертов, поставки БМП Bradley обеспечат значительное увеличение боеспособности украинских сил.

БМП M2 Bradley производятся с 1980 года, их выпускает британская корпорация BAE Systems Plc. Машина вооружена 25-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом калибра 7,62 миллиметра и противотанковым реактивным комплексом TOW. Экипаж — три человека, десант — шесть или семь человек. По состоянию на 2018 год 2800 машин, некоторые из которых устарели, находились на хранении в США.

До этого сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби проинформировал, что Штаты намерены в ближайшее время предоставить Киеву новый пакет военной помощи, сообщает ТАСС.

При этом дополнительные пакеты военной помощи могут предусматривать в том числе поставку реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнил Кирби.

После удара по пункту дислокации российских войск в Макеевке в новогоднюю ночь военный аналитик Майкл Кофман сказал газете The New York Times, что украинские силы изменили тактику применения полученных от США РСЗО HIMARS.