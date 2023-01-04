Макрон пообещал Зеленскому поставить колесные танки AMX-10

Франция поставит Украине тяжелые бронеавтомобили (колесные танки) AMX-10 RC, пообещал французский лидер Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Президент решил расширить военную помощь, которая уже оказывается Киеву, согласившись на поставку легких танков AMX-10 RC», — рассказал журналистам французский чиновник на брифинге, состоявшемся после примерно часовой беседы двух политиков.

При этом сотрудник Елисейского дворца подчеркнул, что это «первый случай разработанных на Западе танков украинской армии». Вместе с тем он не стал уточнять ни количество передаваемых боевых машин, ни сроки поставок.

Позднее сам Владимир Зеленский в Twitter’е поблагодарил Эмманюэля Макрона за обещанные им «легкие танки» и партию бронетранспортеров Bastion.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность передачи Украине боевых машин пехоты M2 Bradley.

Колесные танки AMX-10 RC были разработаны французской компанией Nexter, они производились с 1976 по 1994 год. Машина вооружена 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 миллиметра. Экипаж — четыре человека. С 2020 года остающиеся на вооружении Франции 248 бронеавтомобилей постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины EBRC Jaguar.



Колесные бронетранспортеры ACMAT Bastion разработаны французской компанией ACMAT, они производятся с 2010 года. Вооружение двухосных машин зависит от модификации. Экипаж — два человека, десант — до восьми.