Правительство Британии впервые подтвердило планы о поставках танков на Украину

Британское Правительство впервые объявило, что действительно планирует поставить танки на Украину. Об этом со ссылкой на представителя Премьера Великобритании Риши Сунака сообщает Financial Times.

Источник отметил, что соответствующее указание уже передано главе Минобороны Бену Уоллесу.

По мнению британского Правительства, такие поставки помогут решить конфликт в пользу Украины. «Ясно, что боевые танки могут предоставить существенно новые возможности украинцам», — цитирует представителя британского Премьера ТАСС.