США выделят Украине очередной пакет военной помощи на 3 млрд долларов

Киев получит от Вашингтона очередной пакет военной помощи объемом свыше 3 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Сегодня США продемонстрируют свою продолжающуюся неизменную поддержку способности Украины защищать себя, объявив о новом транше военной помощи для Украины объемом свыше 3 млрд долларов», – заявила она.

По словам Жан-Пьер, различные средства на сумму 2,8 млрд долларов будут предоставлены напрямую из запасов Пентагона. В частности, в пакет войдут боевые машины пехоты Bradley, самоходные гаубицы. 225 млн долларов будут потрачены на долгосрочное укрепление военного потенциала Украины и модернизацию ВСУ.

Новый пакет также включает 682 млн долларов для партнеров на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений.

Ранее Politico сообщало, что в новом пакете военной помощи Соединенные Штаты впервые отправят Киеву ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением.