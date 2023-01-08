Министр экономики ФРГ не исключил возможности поставок Украине танков Leopard

Правительство Германии в будущем может принять решение о поставке Украине основных боевых танков Leopard. Об этом заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ARD.

У политика поинтересовались, возможно ли предоставление украинской стороне Leopard 1 или Leopard 2. «Нет, это, конечно, не исключено», — ответил он.

«Мы изучаем ситуацию, мы согласовываем свои действия с другими странами. Мы будем наблюдать за тем, как дальше будет развиваться дискуссия [по этому вопросу]», — пояснил министр.

При этом, по словам Хабека, динамика поставок оружия будет изменяться в зависимости от хода боевых действий на Украине.

Всего в Германии к 2021 году имелось 225 танков Leopard 2A5/2A6, 19 Leopard 2A7 и один Leopard 2A7V, еще 78 Леопард 2A4 находились на хранении. Кроме того, вскоре после начала специальной военной операции немецкий оборонный концерн Rheinmetall выражал готовность поставить со складов до 50 танков Leopard 1.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Польша пока не планирует поставлять Украине танки Leopard 2, так как хочет дождаться формирования «широкой коалиции». Не готово в одиночку идти на такой шаг и немецкое руководство.

Впрочем, до этого США решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на 3 млрд долларов, включающий 50 боевых машин пехоты Bradley. Франция в свою очередь поставит неназванное количество колесных танков AMX-10, а Германия — примерно 40 БМП Marder.