Министр экономики ФРГ не исключил возможности поставок Украине танков Leopard
Правительство Германии в будущем может принять решение о поставке Украине основных боевых танков Leopard. Об этом заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ARD.
У политика поинтересовались, возможно ли предоставление украинской стороне Leopard 1 или Leopard 2. «Нет, это, конечно, не исключено», — ответил он.
«Мы изучаем ситуацию, мы согласовываем свои действия с другими странами. Мы будем наблюдать за тем, как дальше будет развиваться дискуссия [по этому вопросу]», — пояснил министр.
При этом, по словам Хабека, динамика поставок оружия будет изменяться в зависимости от хода боевых действий на Украине.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Польша пока не планирует поставлять Украине танки Leopard 2, так как хочет дождаться формирования «широкой коалиции». Не готово в одиночку идти на такой шаг и немецкое руководство.
Впрочем, до этого США решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на 3 млрд долларов, включающий 50 боевых машин пехоты Bradley. Франция в свою очередь поставит неназванное количество колесных танков AMX-10, а Германия — примерно 40 БМП Marder.