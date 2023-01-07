Премьер Моравецкий заявил, что Польша пока не планирует поставлять Украине танки Leopard

Польша не собирается самостоятельно поставлять на Украину основные боевые танки Leopard 2 немецкого производства. Об этом заявил польский Премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет издание Rzeczpospolita.

«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — подчеркнул Моравецкий.

Вместе с тем политик заверил, что вместе с Президентом Польши Анджеем Дудой ведет «переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать» тяжелую бронетехнику украинской стороне. В частности, несколько недель назад он беседовал об этом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей польских властей рассказала, что Польша рассматривает возможность поставить Украине собственные танки Leopard 2 — после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.

Эту информацию изданию подтвердил и чешский чиновник, вовлеченный в процесс доставки военной техники на Украину. «У Польши есть более 240 танков Leopard, их достаточно для двух бригад, и Варшава планирует в конечном итоге передать их все», — подчеркнул директор Польского института международных отношений Славомир Дембский. Впрочем, по словам собеседников WSJ, решение о передачи танков должны сначала одобрить власти страны-производителя — Германии.

Вместе с тем председатель оборонного комитета парламента Финляндии Антти Хакканен сообщил изданию MTV Uutis, что его страна готова присоединиться к поставкам Украине танков Leopard 2, если на такой шаг пойдут и другие страны Европы. Готовность предоставить эти танки выразила и Дания.

На вооружении польской армии к 2021 году состояли 137 танков Leopard 2A4,105 Leopard 2A5 и 5 Леопард 2PL, однако в перспективе их предполагается заменить на американские M1A2 Abrams и южнокорейские K2 «Черная пантера». В Дании на 2021 год насчитывалось 40 Leopard 2A5 и 4 Leopard 2A7, в Финляндии — 100 Leopard 2A4 (на хранении), 100 Leopard 2A6 и 12 машин других модификаций.

Накануне Соединенные Штаты решили выделить Украине очередной пакет военной помощи на 3 млрд долларов, включая 50 боевых машин пехоты Bradley. Франция в свою очередь поставит неназванное количество колесных танков AMX-10, а Германия — примерно 40 БМП Marder.