Delfi: Глава Latvijas Gāze подтвердил закупку Латвией газа из России через посредников

Латвийская газовая компания Latvijas Gāze продолжает закупать природный газ из России после отказа от прямых поставок, топливо приобретается у посредника. Об этом заявил председатель правления компании Айгарс Калвитис, сообщает издание Delfi.

«Latvijas Gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у „Газпрома“, потому что не можем рассчитаться с „Газпромом“. У нас есть другой поставщик», — рассказал менеджер. Вместе с тем он отказался называть посредника, сославшись на то, что «это коммерческая информация, ее мы не обсуждаем публично».

Ранее, в середине июня, Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал не возобновлять импорт российского газа и призвал найти способ наложить санкции на поставки, чтобы не поддерживать финансово проведение специальной военной операции на Украине.

В 2021 году 90% латвийского импорта газа приходилось на Россию. Страна перестала получать газ из РФ в начале апреля, отказавшись рассчитываться за поставки через рублевый счет в Газпромбанке, напоминает РБК.

Как сообщал «Татар-информ», страны Европейского Союза согласовали план действий для добровольного снижения потребления газа на 15%. Они также договорились о некоторых исключениях из механизма экономии газа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России.

При этом «Газпром» решил с 27 июля остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens, что привело к уменьшению поступления газа по трубопроводу «Северный поток» до 20% от запланированного. На этом фоне биржевая цена голубого топлива в Европе выросла, снижение поставок в Германии сочли политической игрой.