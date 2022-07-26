Страны Евросоюза договорились о некоторых исключениях из механизма экономии газа

Государства Европейского Союза договорились о некоторых исключениях из механизма обязательного снижения спроса на газ. Об этом говорится в сообщении Совета стран ЕС.

«Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой», — сказано в заявлении.

При этом предусматривается возможность объявить «предупреждение союза» о безопасности снабжения. В таком случае экономия газа будет обязательной.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали план действий для добровольного снижения потребления газа на 15%. На тот момент об исключениях из этого механизма ничего не сообщалось.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России. Позднее «Газпром» решил с 27 июля остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens, что приведет к уменьшению поступления газа по трубопроводу «Северный поток» до 20% от запланированного.