Цена газа в Европе впервые с марта превысила 2200 долларов за тысячу кубометров

В Европе биржевая цена природного газа впервые с 9 марта текущего года превысила 2200 долларов за 1 тыс. куб. метров. Об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 21% и на 18.59 по Москве превысила 214 евро за 1 МВт·ч. Это соответствует 2239,59 американских доллара за 1 тыс. куб. метров с учетом текущего курса евро к доллару на рынке форекс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страны Европейского Союза согласовали план действий для добровольного снижения потребления газа на 15%. Они также договорились о некоторых исключениях из механизма экономии газа.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России. Позднее «Газпром» решил с 27 июля остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens, что приведет к уменьшению поступления газа по трубопроводу «Северный поток» до 20% от запланированного.

Кроме того, стало известно, что экс-канцлер Германии и бывший член совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер прибыл в Москву для переговоров по энергополитике (впрочем, его статус недостаточно ясен). Помимо этого, в Кремле пообещали обязать «Газпром» подробнее объяснить ситуацию с «неполадками» оборудования.