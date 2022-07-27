Из-за отключения еще одной турбины поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20%

С 9 часов утра по московскому времени поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн кубометров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.

«С 27 июля, с 8.00 утра (с 9 утра по московскому — прим. Т-и), 1,28 миллиона кубометров в час, или около 20% максимальной мощности „Северного потока“, было прокачано по газопроводу», — сказано в релизе.

Таким образом мощность компрессорной станции «Портовая» — критически важного объекта для «Северного потока» — составит до 33 млн кубометров газа в сутки.

«Газпром» сообщал, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, поскольку ее необходимо отправить на регламентный ремонт.

Ранее страны Евросоюза согласовали план действий по снижению потребления газа на 15% при возможном прекращении поставок из России. После встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране Президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа, собственноручно перекрыв поставки, теперь ищет виноватых. Он добавил, что открытие «Северного потока — 2» значительно снизило бы вероятность газового кризиса в Европе.