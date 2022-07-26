Страны Евросоюза согласовали план действий для снижения потребления газа

Страны — члены Евросоюза согласовали план действий для сокращения потребления газа и снижения потерь при возможном прекращении поставок из России. Об этом со ссылкой на DPA сообщает ТАСС.

«Страны – члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа», – отмечает агентство в Twitter.

Ранее ЕК предложила в ближайшие месяцы уменьшить потребление газа на 15% и, если потребуется, проводить это в принудительном порядке.

Напомним, после встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране Президент России Владимир Путин отметил, что Европа, собственноручно перекрыв поставки, теперь ищет виноватых. Он добавил, что открытие «Северного потока — 2» значительно снизило бы вероятность газового кризиса в Европе.