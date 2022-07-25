Фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к остановке поставок газа из России

В условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое произойдет рано или поздно. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому агентству dpa, сообщает ТАСС.

«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран — членов [Европейского Союза]», — напомнила фон дер Ляйен.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — убеждена глава Еврокомиссии.

В связи с этим фон дер Ляйен призвала даже те страны, которые мало зависят от поставок российского газа, принять участие в усилиях по экономии энергии. Так как экономики в Евросоюзе тесно переплетены, газовый кризис в той или иной форме затронет все входящие в него страны, пояснила она.

Ранее, 20 июля, Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. Против этого плана выступил ряд стран Южной Европы, слабо зависящих от газа из РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что компания Siemens Energy направила «Газпрому» лицензию на турбину для газопровода «Северный поток», которая должна вернуться в Россию после ремонта. Сославшись на проблемы с турбиной, российская сторона сократила прокачку газа по трубопроводу.