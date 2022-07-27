В Германии назвали политической игрой снижение поставок газа по «Северному потоку»

В Германии заявили, что поставке отремонтированной турбины Siemens для «Северного потока» ничто не препятствует. В связи с этим снижение поставок по газопроводу — это «политическая игра» Москвы и невыполнение контрактов. Об этом со ссылкой на заместителя официального представителя Кабмина ФРГ Кристиане Хоффман сообщает РИА Новости.

«Правительство приняло к сведению снижение поставок Газпромом, внимательно следит за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящий момент не выполняются. Как и прежде, мы не видим технических причин для этого. Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить», — подчеркнула она.

По словам Хоффман, Германия больше не может полагаться на поставки газа из России. В стране принят уже ряд мер для диверсификации импорта, работа над этим вопросом продолжается.

Напомним, что сегодня поставки газа по «Северному потоку» снизились еще в два раза — до 20% от максимальной мощности. Причиной стало отключение еще одной турбины, которая нуждается в ремонте.

После встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране Президент России Владимир Путин отметил, что Европа, собственноручно перекрыв поставки, теперь ищет виноватых. Он добавил, что открытие «Северного потока — 2» значительно снизило бы вероятность газового кризиса в Европе.