«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens

Эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» будет остановлена. Об этом «Газпром» сообщил в своем Telegram.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) „Газпром“ останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС „Портовая“», — сказано в заявлении компании. В госхолдинге отметили, что суточная производительность станции с 27 июля с 7:00 по московскому времени составит до 33 млн кубометров.

26 июля «Газпром» получил от Siemens документы по возврату турбины для «Северного потока».

Напомним, что из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов с 14 июня Россия была вынуждена сократить поставки топлива по газопроводу. Затем в течение 10 дней «Северный поток» закрывался на технический ремонт.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что затягивание процесса не связано с проведением спецоперации на Украине. По его мнению, Канада, у которой находилась турбина, руководствовалась «сугубо прагматическими» целями и пыталась таким образом вытеснить Россию для поставок нефти в Евросоюз.