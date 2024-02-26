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Дания вслед за Швецией объявила о прекращении расследования подрыва «Северных потоков»
Совместное расследование полиции Копенгагена и датской Службы безопасности и разведки (PET) по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» прекращено. Об этом сообщает полиция Дании.
«На основании [результатов] расследования власти могут сделать вывод, что имела место умышленная диверсия в отношении газопроводов», — сказано в заявлении местной полиции.
В то же время констатируется, что «в Дании нет необходимых оснований для возбуждения уголовного дела». В связи с этим расследование обстоятельств подрыва трубопроводов прекращается.
Ранее в феврале Швеция объявила о прекращении расследования взрывов на «Северных потоках» по аналогичной причине. Там пришли к выводу, что «шведская юрисдикция не распространяется» на этот инцидент.
Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
В начале июня 2023 года спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что власти в Киеве знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Недавно Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москве нецелесообразно демонстрировать все доказательства того, что Вашингтон ответственен за взрывы на российских «Северных потоках», так как винформационной войне очень сложно победить Соединенные Штаты.
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