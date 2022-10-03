В Швеции заявили о возобновившейся утечке газа из «Северного потока — 2»

Несмотря на прогнозы, утечки из газопровода «Северный поток — 2» возобновились. Об этом со ссылкой на службу береговой охраны Швеции сообщает ТАСС.

«Согласно прогнозу, основанному на диалоге с „Северным потоком“, утечки должны были прекратиться в воскресенье, но это относится к большему выбросу из „Северного потока“. Меньшая утечка на „Северном потоке — 2“ сегодня увеличилась по сравнению со вчерашним размером и составляет около 30 метров», — объяснили в пресс-службе.

В настоящее время в Швеции принимаются все меры, необходимые для охраны окружающей среды. Предполагается, что выброс газа в месте разрушения газопровода может продлиться еще какое-то время.

Ранее «Газпром» и СМИ, опирающиеся на снимки со спутников, заявили о прекращении утечек на газопроводах.