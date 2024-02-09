Путин о теракте на «Северных потоках»: В войне пропаганды очень сложно победить США

Фото: пресс-служба Кремля

В информационной войне очень сложно победить Соединенные Штаты, поскольку они контролируют мировые СМИ, поэтому попытка Москвы продемонстрировать все доказательства о том, что Вашингтон ответственен за теракт на российских «Северных потоках», является нецелесообразной. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«В войне пропаганды очень сложно победить Соединённые Штаты, потому что Соединённые Штаты контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские, – объяснил Путин. – Конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно, но это, что называется, себе дороже. Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся».

Он добавил, что «всему миру и так ясно, что произошло», заметив, что «даже американские аналитики прямо об этом говорят».

Интервью с Путиным было опубликовано сегодня ночью, в 2.25 по московскому времени, в Х (бывшая соцсеть Twitter) и на YouTube-канале Такера Карлсона. За 7 часов двухчасовое видео набрало более 60 млн и почти 2,5 млн просмотров соответственно. Русскоязычная версия вышла на сайте Кремля в 7.00.