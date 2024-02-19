При публикации разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в 2018 году немецкие чиновники случайно опубликовали секретные данные. В результате в Сеть утекли сведения о подлодках НАТО, сообщает Bild.

В общем доступе оказалась засекреченная информация о районах действий, а также о вооружении субмарин.

Минобороны страны обвинило чиновников в нарушении закона, а прокуратура начала расследование инцидента. За подобное нарушение грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил главком ВСУ Валерий Залужный.

До этого в Кремле не поверили в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло». Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что атака была организована не Украиной, а непосредственно Западом.

Позднее WSJ заявил, что информация о подозреваемых в подрыве газопроводов была известна Польше, однако власти страны решили скрыть ее.