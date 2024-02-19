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СМИ: В ФРГ начата проверка на раскрытие гостайны при строительстве «Северного потока — 2»
При публикации разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» в 2018 году немецкие чиновники случайно опубликовали секретные данные. В результате в Сеть утекли сведения о подлодках НАТО, сообщает Bild.
В общем доступе оказалась засекреченная информация о районах действий, а также о вооружении субмарин.
Минобороны страны обвинило чиновников в нарушении закона, а прокуратура начала расследование инцидента. За подобное нарушение грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил главком ВСУ Валерий Залужный.
До этого в Кремле не поверили в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло». Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что атака была организована не Украиной, а непосредственно Западом.
Позднее WSJ заявил, что информация о подозреваемых в подрыве газопроводов была известна Польше, однако власти страны решили скрыть ее.
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