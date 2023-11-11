Место утечки на трубопроводе «Северный поток — 2»

Фото: Вооруженные силы Дании

Координатором состоявшегося прошлой осенью подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был полковник украинских Сил специальных операций (входят в состав Вооруженных сил Украины) Роман Червинский. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц различных стран и иные источники.

«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода „Северный поток“ в прошлом году <…>», — утверждает издание.

При этом, по информации WP, Червинский действовал не один и не занимался планированием операции, а «подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному (главнокомандующему ВСУ — прим. Т-и)».

Сам украинский полковник отверг причастность к диверсии против «Северных потоков», назвав подобные предположения «российской пропагандой» в письменном обращении к газетам The Washington Post и Der Spiegel.

Upd. (21.58): Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил Валерий Залужный.

До этого в Кремле не поверили в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло». Недавно Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что атака была организована не Украиной, а непосредственно Западом.