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WP назвала координатором атаки на «Северные потоки» полковника ВСУ Романа Червинского
Координатором состоявшегося прошлой осенью подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был полковник украинских Сил специальных операций (входят в состав Вооруженных сил Украины) Роман Червинский. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц различных стран и иные источники.
«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода „Северный поток“ в прошлом году <…>», — утверждает издание.
При этом, по информации WP, Червинский действовал не один и не занимался планированием операции, а «подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которые в конечном итоге подчинялись генералу Валерию Залужному (главнокомандующему ВСУ — прим. Т-и)».
Сам украинский полковник отверг причастность к диверсии против «Северных потоков», назвав подобные предположения «российской пропагандой» в письменном обращении к газетам The Washington Post и Der Spiegel.
Upd. (21.58): Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил Валерий Залужный.
До этого в Кремле не поверили в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло». Недавно Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что атака была организована не Украиной, а непосредственно Западом.
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