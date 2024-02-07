Швеция объявила о прекращении расследования взрывов на «Северных потоках»

Швеция прекращает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом со ссылкой на решение прокуратуры страны сообщает ТАСС.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на „Северных потоках“. Следствие пришло к выводу, что [на этот случай] шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто», – отмечается в заявлении.

Уточняется, что после этого собранные материалы будут переданы ФРГ, которая продолжит расследование.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил главком ВСУ Валерий Залужный.

До этого в Кремле не поверили в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло». Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что атака была организована не Украиной, а непосредственно Западом.

Позднее WSJ заявил, что информация о подозреваемых в подрыве газопроводов была известна Польше, однако власти страны решили скрыть ее.