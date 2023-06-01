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Спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника «Северных потоков»
Украинский военнослужащий мог быть одним из участников диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Однако подтверждения версии, что власти киевские власти знали о действиях военного и его сообщников, нет, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в следственных кругах.
Для доставки взрывчатки, вероятнее всего, использовали яхту «Андромеда», одним из членов экипажа которой был 26-летний украинский военнослужащий. В публикации отмечается, что выследить его следователям удалось из-за того, что при аренде яхты он предъявил румынский паспорт.
Следователи нашли его семью и взяли у ребенка образцы ДНК. Если тест совпадет, то в деле появится конкретный подозреваемый, отмечает автор.
Напомним, утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября прошлого года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
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