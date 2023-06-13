Газопроводы «Северные потоки» взорвали по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который руководил всей операцией, пишет Politico. По информации издания, ЦРУ призывали Киев отказаться от этого шага.

Служба военной разведки Нидерландов получила информацию о «неизбежном нападении» на «Северный поток» от неназванного источника на Украине. Поступили данные за три месяца до того, как в сентябре прошлого года на газопроводах прошла серия взрывов, пишет издание.

По своим каналам Нидерланды предупредили о планах совершить диверсию США, после чего Вашингтон предостерег киев от этого, но безуспешно.

«Согласно полученному в МВД плану, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против «Северного потока», в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике <...>», – говорится в публикации.

Напомним, утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября прошлого года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.

В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию.