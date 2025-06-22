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Политика 22 июня 2025 16:58

Член комитета Госдумы по безопасности сравнил атаку США на Иран с событиями 2001 года

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Член комитета Государственной думы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что США атакой на Иран повторяют свои ошибки 2001 года и ведут к усилению террористических угроз по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.

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#госдума рф #США #Иран
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