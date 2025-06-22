WSJ: США через арабские страны передали послание Ирану

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уведомила руководство Ирана, что удары по ядерным объектам исламской республики являются разовой акцией, а не началом войны, направленной на смену власти в стране. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Об окончании атак США уведомили ИРИ через арабские государства, которые выступили в качестве посредников. По словам представителей арабских стран, Штаты дали понять, что не собираются свергать правящий в Иране режим.

Кроме того, через посредников Вашингтон призвал Тегеран вернуться к переговорам по ядерной сделке. Несмотря на все это, арабские государства Персидского залива готовятся к возможной в дальнейшем эскалации конфликта.

До этого телеканал CBS со ссылкой на источники также рассказал, что США связались с Ираном по дипломатическим каналам и заверили, что ограничатся только ударами по ядерным объектам и не стремятся к смене власти в стране. При этом не было уточнено, когда было передано это сообщение – до или после сегодняшней атаки.

Ранее Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удары своей страны по Ирану, призвал народ этого государства к восстанию против правящего режима.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.