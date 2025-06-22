Иран потребовал экстренного заседания Совбеза ООН из-за удара США по ядерным объектам

Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за удара Соединенных Штатов по своим ядерным объектам.

Соответствующее послание постоянный представитель ИРИ в ООН Амир Саид Иравани направил генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ в июне – постпреду Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, его приводит агентство IRNA.

Дипломат заявил, что исламская республика «самым решительным образом осуждает неспровоцированные и преднамеренные акты агрессии». Иран призывает созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за «тяжелых и далеко идущих последствий преступных и варварских действий США для международного мира и безопасности», пояснил он.

Совбез должен рассмотреть «вопиющий и противоправный акт агрессии», «осудить его в самых жестких выражениях» и принять все необходимые меры в рамках своих полномочий, чтобы «виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными», выразил уверенность Иравани.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в социальной сети X (прежде Twitter), что «Соединенные Штаты грубо нарушили Устав ООН, международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия, напав на мирные ядерные объекты Ирана».

В связи с этим он убежден, что каждое входящее в ООН государство должно быть встревожено «этим крайне опасным, беззаконным и преступным поведением».

«События сегодняшнего утра возмутительны и будут иметь вечные последствия. <...> В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в порядке самообороны, Иран оставляет за собой все варианты для защиты своего суверенитета, интересов и народа», – заверил Арагчи.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахан. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.