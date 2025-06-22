МИД России отреагировал на удары США по Ирану

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана. Заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на исламскую республику», – подчеркивается в заявлении.

Решение о нанесении ударов МИД охарактеризовал как «безответственное» и увидел в нем грубое нарушение международного права, Устава ООН и резолюции Совета Безопасности ООН. «Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», – добавили в ведомстве.

По оценке российского МИДа, последствия атаки еще предстоит оценить, «но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности».

В Министерстве иностранных дел также указали на ущерб, который «причинен в результате нападений на иранские ядерные объекты глобальному режиму нераспространения», и «огромный урон», нанесенный авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия и базирующейся на нем системе проверки и мониторинга МАГАТЭ.

МИД РФ потребовал «объективного доклада» о случившемся от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на анонсированной им специальной сессии агентства и коллективной реакции от Совбеза ООН. В завершение российская сторона призвала «прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло».

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.