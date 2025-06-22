Трамп: США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Соединенные Штаты нанесли удар по трем ядерным объектам на территории Ирана, присоединившись к кампании Израиля против исламской республики.

«Мы завершили очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанзе и Исфахан. <...> Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой», – написал Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Трамп поздравил с успешной бомбардировкой «великих американских воинов», добавив, что «в мире нет других военных, которые могли бы сделать это».

«СЕЙЧАС НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА!» – подчеркнул при этом он, напомнив таким образом о своем предложении руководству Ирана отказаться от обогащения урана на территории страны.

Позднее Трамп в обращении к нации пригрозил Ирану новыми ударами, если руководство исламской республики отвергнет предложение о заключении мира на американских условиях.

«Так продолжаться больше не может. Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были в последние восемь дней», – заявил Президент США. В связи с этим он упомянул множество оставшихся потенциальных целей, которые, по его словам, могут быть «с точностью, скоростью и мастерством» поражены «за считаные минуты».

Операцию американских Вооруженных сил политик назвал «впечатляющим военным успехом», сообщив, что ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

Президент США также обвинил исламскую республику в гибели более тысячи американцев и сотен тысяч граждан других стран на Ближнем Востоке и по всему миру. Он заверил, что «давно решил» – «это не будет продолжаться», и поблагодарил военных США и Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, упомянув командную работу двух стран.

Позднее в Truth Social Трамп отдельно предостерег Иран от ответных ударов, указав, что реакция на них будет намного сильнее сегодняшней атаки.