Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал американские удары по иранским ядерным объектам.

«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – заявил бывший Президент России, не приведя, впрочем, никаких подтверждений этого тезиса.

В столь же лапидарном стиле политик выдвинул еще несколько предположений, описывающих, на его взгляд, сложившуюся ситуацию.

В частности, Медведев заметил, что «критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно», а исламская республика в дальнейшем продолжит обогащение ядерного топлива и приступит к производству ЯО.

Зампред Совбеза РФ также выразил уверенность, что политический режим Ирана сохранится и, возможно, даже станет сильнее, а иранский народ, в свою очередь, консолидируется вокруг «духовного руководства» ИРИ.

Президента США Дональда Трампа Медведев обвинил в том, что, придя как лидер-миротворец, он начал новую войну. Он также добавил, что политику «не видать <...> Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации». «Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» – заключил экс-глава российского государства.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахан. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.