WP: Иран мог вывезти уран с завода в Фордо за два дня до удара США

За два дня до того, как американцы нанесли удары по иранским ядерным объектам, космические спутники зафиксировали «необычную активность грузовиков и транспортных средств» на заводе по обогащению урана в Фордо. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на старшего аналитика спутниковой компании Maxar.

Снимки свидетельствуют, что на ведущей к подземному комплексу дороге 19 июня находились 16 грузовиков. Однако на фото, сделанных из космоса 20 июня, видно, что большинство из машин переместились в северо-западном направлении примерно на километр. Другие грузовики и бульдозеры остались стоять около входа на завод, причем один автомобиль стоял совсем рядом с ним.

До этого агентство Reuters со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника сообщило, что большая часть высокообогащенного урана якобы была вывезена с объекта в Фордо «в неизвестное место».

Об эвакуации всех трех подвергшихся ударам США ядерных объектов «некоторое время назад» заявил и директор иранского государственного телевидения Хасан Абедини, о чем рассказало агентство Mehr.

Вместе с тем система наблюдения NASA зафиксировала мощный выброс тепла в районе завода по обогащению урана в Фордо примерно за 30 минут до того, как Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил об атаке, о чем сообщила газета The New York Times.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.