США использовали для удара по Ирану стратегические бомбардировщики B-2

Бомбардировщик B-2A Spirit в 2004 году

Фото: ВВС США

В атаке на иранский завод по обогащении урана в Фордо, расположенный под 80 метрами скальных пород, участвовали американские стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентство Reuters, газета The New York Times и издание Axios.

Корреспондент телеканала Fox News Дженнифер Гриффин рассказала в социальной сети X (прежде Twitter), что B-2 сбросили на Фордо шесть противобункерных бомб.

Для ударов по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе американцы использовали около 30 крылатых ракет Tomahawk, которые были запущены с подводных лодок.

При этом Гриффин уточнила, что информированный источник назвал подземный объект в Исфахане, где хранился гексафторид урана (необходимый для производства обогащенного урана), более сложной целью, чем завод в Фордо. Неясно, смогли ли крылатые ракеты попасть в объект, а при попадании – поразить его, так как он скрыт под более твердыми породами, уточнил анонимный эксперт.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника рассказал, что для удара по Фордо использовалось не шесть, а 12 бомб. Это были корректируемые авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57A/B, известные как «убийцы бункеров». Их создали для «обнаружения и уничтожения оружия массового поражения наших противников на хорошо защищенных объектах», объясняли в ВВС США.

Шесть B-2 взлетели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури накануне вечером. Издание UK Defence Journal отмечало, что они могут направляться в сторону Диего-Гарсии, стратегической военной базы США в Индийском океане. Reuters предполагало, что бомбардировщики отправились на авиабазу Андерсен на тихоокеанском острове Гуам. На самом же деле их целью был Иран, в атаке на ядерные объекты которого они приняли участие.