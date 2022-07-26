Жена Шредера заявила, что он находится в Москве для переговоров по энергополитике

Жена экс-канцлера Германии и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера заявила, что он находится с визитом в Москве для обсуждения энергополитики. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее немецкое агентство N-TV рассказало, что бывший Федеральный канцлер проводит в столице России отпуск, но его супруга опровергла эту информацию.

«Он не в отпуске, он ведет переговоры по энергетической политике в Москве», — сказала жена экс-политика. Отмечается, что Шредер приехал в Россию в воскресенье, а уехать намерен сегодня.

Ожидается, что темой переговоров станут поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток». При этом неизвестно, с кем именно экс-канцлер ФРГ собирается обсудить этот вопрос.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страны Европейского Союза согласовали план действий для добровольного снижения потребления газа на 15%. Они также договорились о некоторых исключениях из механизма экономии газа.